2022-06-04 – 2022-06-04 Concours de palets organisé par le comité des fêtes dans le cadre du festival de la Pentecôte.

Individuel à 9h30, en équipe à 14h30.

Inscriptions à partir de 9h.

Récompenses : Panier garni et coupe. contact@cdf-boisgervilly.fr Concours de palets organisé par le comité des fêtes dans le cadre du festival de la Pentecôte.

