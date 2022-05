Festival de la Pentecôte, 3 juin 2022, .

Festival de la Pentecôte

2022-06-03 – 2022-06-06

Un long week-end de festival à Boisgervilly !

Au programme : Concerts, arts de la rue, course cycliste, fête de la bière, concours de palets soirée DJ ou encore Apéro-zik !

Les billets d’entrées sont en vente chez les partenaires du festival à savoir le bar BDS et le bar La Suite, situés à Montauban-de-Bretagne, les bars Le Pélican et le BHV à St Méen-le-Grand et le bar de la mairie à Boisgervilly.

Organisation : Comité des fêtes.

Plus d’informations sur le site internet du comité des fêtes et sur l’agenda du pays de St Méen Montauban.

