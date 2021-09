Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Festival de la parole poétique Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Festival de la parole poétique Quimperlé, 1 octobre 2021, Quimperlé. Festival de la parole poétique 2021-10-01 – 2021-10-04

Quimperlé Finistère 16ème édition

Hommage à Léonard Cohen & Graeme Allwright Poésie – Performance – Lecture – Musique – Expo https://maisondelapoesie-quimperle.fr/ 16ème édition

Hommage à Léonard Cohen & Graeme Allwright Poésie – Performance – Lecture – Musique – Expo dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Ville Quimperlé lieuville 47.87247#-3.5454