FESTIVAL DE LA PAIX Bouvron, 6 mai 2022, Bouvron.

FESTIVAL DE LA PAIX route de Savenay Horizinc Bouvron

2022-05-06 – 2022-05-08 route de Savenay Horizinc

Bouvron Loire-Atlantique Bouvron

Moments forts:

Le 6 Mai

– à 19h30 : Ouverture du Festival et vernissage de l’expo photo “A la découverte de la Grèce” du Club photo de Savenay

– à 20h30 : Projection du film “Sur les traces des dieux de l’Olympe” de Startis Vouyoucas

Le 7 Mai

– à 14h : La Grèce côté lecture

– à 15h30 : Conte illustré “Ariane contre le Minotaure”

– à 17h : Histoire illustrée “Boucs et Misères”

– 18h et 19h : réalisation de bateaux en origami et coloriage géant

– 19h : Apéro musical avec TA ALANIA et Parthénon Danse

– 20h : Repas Grec, sur réservation en mairie au 02.40.56.32.18

– 20h30 : Soirée dansante avec Pathénon Danse

Le 8 Mai

– 11h : Grande fresque collective avec Zaü

– 15h : Table ronde animée par Pascal MASSIOT

Demandeur d’asile : la Grèce une des portes d’entrée en Europe

Echange avec Allain Glykos, écrivain ; des représentants de l’association SOS Méditerranée ; des représentants de l’association locale Blain Sans Frontières ; des représentants de l’association calaisienne : l’Auberge des Migrants.

Cette année, la Grèce est l’invitée d’honneur. Spectacles et animations gratuits.

+33 2 40 56 32 18

