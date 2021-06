Festival de la paille – Concerts HIP-HOP Les Hôpitaux-Neufs, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Les Hôpitaux-Neufs.

Festival de la paille – Concerts HIP-HOP 2021-07-11 17:00:00 – 2021-06-12

Les Hôpitaux-Neufs Doubs

De la gare des Hôpitaux-Neufs, le Coni’Fer vous attend pour voyage unique, au rythme d’autrefois, dans les pâturages et forêts du Haut-Doubs. On imagine ces artistes face à ce train mythique au cœur d’un paysage naturel. Venez vivre un moment unique en musique où le temps n’a pas de prise pour déconnecter et profiter de l’instant présent.

Un conseil : réservez très vite !

info@festivalpaille.fr +33 6 76 86 55 93 http://www.festivalpaille.fr/

