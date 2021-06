Sauvian Sauvian Hérault, Sauvian FESTIVAL DE LA MUSIQUE Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian

FESTIVAL DE LA MUSIQUE Sauvian, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sauvian. FESTIVAL DE LA MUSIQUE 2021-07-03 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-04

Sauvian Hérault , dès 20h Les festivités de l’été commencent dès ce soir avec un festival de musique au cœur de Sauvian.

Serge Saulnier Saxo et L’air de Rien seront en première partie de ces deux soirées, dès 20h. Sur scène, retrouvez à 21h30 :

* samedi 3 juillet – Les Barbeaux

