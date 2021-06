Festival de la Moline Parc de la Moline, 30 juin 2021-30 juin 2021, Marseille.

Festival de la Moline

du mercredi 30 juin au vendredi 2 juillet à Parc de la Moline

* Mercredi 30 juin : ELECTRO – **FEDER** Avec plus de 175 millions de vues sur youtube, plus de 300 millions de streams dans le monde, 4 singles de platine, un single diamant et un titre avec Alex Aïono choisi comme hymne officiel du championnat du monde de handball 2017, vous n’avez pas fini d’entendre parler de Feder. Feder ne fait rien comme tout le monde. En 2015 c’est l’entêtant « Goodbye » qu’Hadrien Federiconi choisit comme son introduction au public. Grand bien lui en prend, puisque son 1er single, bien loin d’être un adieu, se classe rapidement #1 sur iTunes dans 22 pays et trône en haut du top Shazam France 7 semaines d’affilée (un record pour l’année 2015). Depuis, Feder s’est imposé comme un pilier incontournable de l’électro française. Sa recette magique reste aujourd’hui inchangée : des beats réfléchis, des mélodies addictives et un sens inné du twist synthétique. Pour son tout nouveau single, c’est dans les influences hip-hop que Feder est allé chercher l’inspiration. En compagnie de Dan Caplen (nouveau talent pop-soul-r&b britannique des plus prometteurs, songwriter et voix du hit mondial « These Days » de Rudimental Macklemore & Jess Glyne) et de Bryce Vine (la sensation urban-pop californienne, rappeur/chanteur, songwriter, musicien et performer né à New York et basé à Los Angeles depuis son adolescence). * Jeudi 1er juillet : CLASSIQUE – **Larenka HOAREAU, Jean-Jacques LALA, Nathalie LANOË** La pianiste Nathalie Lande vous concocte une merveilleuse soirée lyrique grâce à deux chanteurs enjoués, une soprano et un barytenor qui vous offriront outre leur enthousiasme, les plus beaux duos d’amour de la comédie musicale à l’Opéra Larenka HOAREAU à la fois diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence où elle obtient un master 2 en 2007 et de la Musikhochschule de Cologne en chant lyrique où elle a été élève de la célèbre basse Hans Sotin, la soprano Larenkha Hoareau a un profil pour le moins original. Sa formation lui a permis de croiser des maîtres comme Jean-Christophe Benoït ou Rachel Yakar. Jean-Jacques LALA est diplômé de l’Ecole Normale de Musique de Paris (discipline Art lyrique – 2001) et y a étudié auprès de Jane Berbie et de Mireille Laroche. Après ses études, il obtient une bourse de l’académie lyrique italienne Spazio Musica, et travaille de nombreux rôles du répertoire italien avec la soprano italienne Gabriella Ravazzi. Nathalie LANOË est née à Marseille. Elle commence le piano à 4 ans avec sa mère, pianiste. Elle entre au conservatoire National de Région de Marseille dans la classe de Pierre Barbizet et obtient la médaille d’Or de piano, solfège (1983). Elle entre ensuite au conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et obtient le 1er prix de piano C.N.S.M. de Paris 1987, ainsi que le 1er prix de musique de chambre C.N.S.M. de Paris 1988. * Vendredi 2 juillet : JAZZ – **Sly JOHNSON & Nicholas VELLA** JazzCinqContinents est un rendez-vous magique de l’été marseillais et plus particulièrement du Festival de la Moline. Un Jazz ouvert, joyeux et inspiré, dans des lieux emblématiques de la cité phocéenne. Marvin Gaye, chanteur et auteur-compositeur américain vedette du label Motown dans les années 60. Nombreux de ses titres sont des oeuvres majeures de l’histoire de la musique soul et ne cesseront d’être repris au cours des décennies suivantes. On lui doit notamment l’album « What’s going on » sorti en 1971 chez Tamla (Motown) qui a marqué un tournant de la musique soul et le rythm and blues, à la fois par sa musique et par les paroles des chansons qui traitent de drogue, de pauvreté, d’écologie. Il est considéré comme un des plus grands albums de la musique populaire du XXe siècle (classé à la sixième place de la liste des 500 plus grands albums de tous les temps du magazine Rolling Stone) et l’incontournable chanson « Sexual Healing ». Figure incontournable de la scène Jazz & Soul, Sly Johnson accompagné de Nicholas Vella (piano – claviers) nous offrent leur vision de cet immense artiste et son oeuvre au travers d’un concert exceptionnel en hommage à cette légende de la musique soul. Protocole sanitaire en vigueur Masques obligatoires Distanciation à respecter Présentation d’un pass sanitaire pour accéder au Festival (plus d’infos sur service-public.fr) sous forme numérique via l’application TousAntiCovid ou au format papier. Le protocole sanitaire pourrait évoluer en fonction de la règlementation.

Entrée libre

♫♫♫

Parc de la Moline 27 boulevard Marius Richard 13012 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T20:00:00 2021-06-30T23:00:00;2021-07-01T20:00:00 2021-07-01T23:00:00;2021-07-02T20:00:00 2021-07-02T23:00:00