Marseille Bouches-du-Rhône Le tout sous un beau soleil d’été et dans le cadre privilégié du Parc de la Moline que nous transformons en véritable scène marseillaise. Nouvelle scène, nouvelle implantation, artistes de renom, tout est fait pour vous faire vivre un festival inoubliable !



Toutes les soirées sont gratuites en entrée libre.

Restauration rapide sur place.



Un évènement proposé par la Mairie des 11e et 12e arrondissements.



Au programme cette année :

# Mercredi 30 juin : ELECTRO – FEDER

# Jeudi 1er juillet : CLASSIQUE – Larenka HOAREAU, Jean-Jacques LALA, Nathalie LANOË

# Vendredi 2 juillet : JAZZ – Sly JOHNSON & Nicholas VELLA

# Samedi 3 juillet : HUMOUR – TITOFF, ZIZE, KAMEL, GREG Empêche moi, Julien MAMELI, Marco PAOLO

# Dimanche 4 juillet : HUMOUR – Mathieu MADENIAN, STAN, Philippe ROCHE, Marco PAOLO Cet été plus que jamais, l’incontournable Festival de la Moline retentira et vous

