Les artistes programmés en 2021 : 17 compagnies présentes ! Pour une idée plus complète de la programmation des 8, 9 et 10 octobre, c’est [ici](https://www.lamekanikdurire.com/le-festival-de-rue/les-artistes-programm%C3%A9s-en-2021/) (il faut [cliquer](https://www.lamekanikdurire.com/le-festival-de-rue/les-artistes-programm%C3%A9s-en-2021/) :-)) Le prix ? Participation libre mais vraiment nécessaire. Le programme que vous pourrez télécharger avec les horaires des spectacles du week-end sera disponible fin septembre sur [ce site](https://www.lamekanikdurire.com/). Venez cool en avance… avec votre masque et votre pass sanitaire ! Restauration sur place tout le week-end C’est parti pour une nouvelle aventure en 2021. La Mekanik Du Rire se gare les 8, 9 et 10 octobre dans le village de Pibrac Pibrac Pibrac Pibrac Haute-Garonne

