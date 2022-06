FESTIVAL DE LA MATIÈRE

FESTIVAL DE LA MATIÈRE, 21 août 2022



2022-08-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-28 Cinq artistes venus des quatre coins de la France sculpteront sous vos yeux un banc sur le thème de la méditation. Au programme de cette semaine inédite, des ateliers tous les après-midis pour s’initier à la sculpture. Soirée spéciale art du feu le vendredi 26 août.

L’accès au Festival est gratuit, ateliers à partir de 2€. animation@arcmosellan.fr +33 3 82 83 64 62 https://www.arcmosellan.fr/moulin-de-buding-en-fete/ dernière mise à jour : 2022-06-28 par

