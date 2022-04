Festival de la maquette de la miniature Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

Festival de la maquette de la miniature Cany-Barville, 30 avril 2022, Cany-Barville. Festival de la maquette de la miniature Salle daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville

2022-04-30 – 2022-05-01 Salle daniel Pierre Rue Louis Bouilhet

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville Festival de la maquette de la miniature organisé par le Comité des fêtes, salle Daniel Pierre.

Engins de chantiers, fermes agricoles, cirque, camion, voitures…

Ouvert le samedi de 14h à 19h, dimanche de 10h à 18h.

Entrée 2€ – gratuit/-16 ans Festival de la maquette de la miniature organisé par le Comité des fêtes, salle Daniel Pierre.

Engins de chantiers, fermes agricoles, cirque, camion, voitures…

Ouvert le samedi de 14h à 19h, dimanche de 10h à 18h.

Entrée 2€ – gratuit/-16 ans +33 2 35 97 71 44 Festival de la maquette de la miniature organisé par le Comité des fêtes, salle Daniel Pierre.

Engins de chantiers, fermes agricoles, cirque, camion, voitures…

Ouvert le samedi de 14h à 19h, dimanche de 10h à 18h.

Entrée 2€ – gratuit/-16 ans Salle daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cany-Barville, Seine-Maritime Autres Lieu Cany-Barville Adresse Salle daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Ville Cany-Barville lieuville Salle daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Departement Seine-Maritime

Festival de la maquette de la miniature Cany-Barville 2022-04-30 was last modified: by Festival de la maquette de la miniature Cany-Barville Cany-Barville 30 avril 2022 Cany-Barville seine-maritime

Cany-Barville Seine-Maritime