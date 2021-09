FESTIVAL DE LA LUNE Frossay, 11 septembre 2021, Frossay.

FESTIVAL DE LA LUNE 2021-09-11 – 2021-09-12 Salle de la Bergerie La Bergerie

Frossay Loire-Atlantique

Le festival de la lune, manifestation fétiche du club organisée tous les 2 ans, se tiendra à Paimboeuf

4 Conférences / Observations / Maquettes / Météorites

Programme détaillé ci dessous :

Samedi 11 septembre 2021 De 14h00 à minuit :

14h00 Ouverture du 6ème Festival de la Lune

14h30 La Dictée :

« De Lune à l’autre »

Concoctée par Jacky Chevalier

16h00 Conférence de Raphaël PERALTA

« Les Exoplanètes »

DOCTEUR en astrophysique

Directeur et co-fondateur du SPACE BUS France

18h00 Conférence de Gabriel TOBIE

« Les lunes-océans de Jupiter et de Saturne,

et les missions futures. »

Directeur de recherche au CNRS

Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes

À partir de 21h00 : Observation de la Lune, et des planètes

Dimanche 12 septembre 2021 De 10h30 à 19h00 :

11h00 Résultats de la dictée

14h30 Conférence de Jacky CHEVALIER

« Les animaux dans l’espace »

Professeur des écoles

16h30 Conférence d’Olivier Sauzereau

« L’observatoire astronomique de

La marine de Paimboeuf »

Astronome, Astrophotographe, Historien des sciences.

18h30 Résultat du quizz et Tirage au sort : 3 photos à gagner

19h00 Clôture du Festival

Quizz et Animations diverses tout au long du Festival

6ème édition du festival de la Lune !

orion@orion-adacv.com +33 6 76 87 19 47 http://orion-adacv.com/

