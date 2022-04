Festival de la Jeunesse Différents lieux de la ville Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

Festival de la Jeunesse Différents lieux de la ville, 19 avril 2022, Floirac. Festival de la Jeunesse

du mardi 19 avril au samedi 23 avril à Différents lieux de la ville

Le Festival de la Jeunesse se déroulera du 19 au 23 avril et proposera des ateliers gratuits de vidéo, danse, tir à l’arc, maquillage, vélo… Retrouvez le programme complet sur le site de la ville ➡ [https://www.ville-floirac33.fr/du-19-au-23-avril…/](https://www.ville-floirac33.fr/du-19-au-23-avril…/) ­ Des ateliers sont également programmés en libre accès à la salle Lucie Aubrac tout au long de la semaine, pour chaque tranche âge (jeux surdimensionnés, jeux de sociétés, ateliers créatifs…). Les vacances d’avril seront festives pour les 3-17 ans : de nombreux ateliers gratuits à découvrir ! Différents lieux de la ville 33270 Floirac Floirac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu Différents lieux de la ville Adresse 33270 Floirac Ville Floirac lieuville Différents lieux de la ville Floirac Departement Gironde

Différents lieux de la ville Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

Festival de la Jeunesse Différents lieux de la ville 2022-04-19 was last modified: by Festival de la Jeunesse Différents lieux de la ville Différents lieux de la ville 19 avril 2022 Différents lieux de la ville Floirac Floirac

Floirac Gironde