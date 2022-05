Festival de la Haute Clarée Névache Névache Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Névache Hautes-Alpes Névache Indépendant et discret, privilégiant les artistes les plus authentiques, ce festival de musique classique accueille chaque année les plus grands musiciens de la scène internationale dans le cadre cadre intimiste des églises et chapelles de la vallée. claree@hautesvallees.com +33 4 92 20 02 20 https://www.festivalclaree.com/ Ville Haute Eglise Saint Marcellin Névache

