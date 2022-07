Festival de la Haute Clarée : MOZART et BRAHMS par Pierre GENISSON et le Quatuor TCHALIK Névache Névache Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Névache

Festival de la Haute Clarée : MOZART et BRAHMS par Pierre GENISSON et le Quatuor TCHALIK Névache, 9 août 2022, Névache. Festival de la Haute Clarée : MOZART et BRAHMS par Pierre GENISSON et le Quatuor TCHALIK

Eglise Saint Marcellin Ville Haute Névache Hautes-Alpes Office de tourisme des Hautes Vallées – La Grave – La Clarée – L’Izoard Ville Haute Eglise Saint Marcellin

2022-08-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-09

Ville Haute Eglise Saint Marcellin

Névache

Hautes-Alpes Névache EUR Pour ce troisième jour, Pierre GENISSON (clarinette ) et le Quatuor TCHALIK (Gabriel, Louise, Sarah et Marc TCHALIK) interpréteront le Quintette avec clarinette en la majeur K 581 de Mozart et le Quintette avec clarinette en si mineur opus 115 de Brahms https://www.festivalclaree.com/ Ville Haute Eglise Saint Marcellin Névache

dernière mise à jour : 2022-07-26 par Office de tourisme des Hautes Vallées – La Grave – La Clarée – L’Izoard

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Névache Autres Lieu Névache Adresse Névache Hautes-Alpes Office de tourisme des Hautes Vallées - La Grave - La Clarée - L'Izoard Ville Haute Eglise Saint Marcellin Ville Névache lieuville Ville Haute Eglise Saint Marcellin Névache Departement Hautes-Alpes

Névache Névache Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevache/

Festival de la Haute Clarée : MOZART et BRAHMS par Pierre GENISSON et le Quatuor TCHALIK Névache 2022-08-09 was last modified: by Festival de la Haute Clarée : MOZART et BRAHMS par Pierre GENISSON et le Quatuor TCHALIK Névache Névache 9 août 2022 Eglise Saint Marcellin Ville Haute Névache Hautes-Alpes Office de tourisme des Hautes Vallées - La Grave - La Clarée - L'Izoard

Névache Hautes-Alpes