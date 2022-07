Festival de la Haute Clarée : BRAHMS par Sunwook KIM et Clara-Jumi Kang

2022-08-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-05 EUR Pour ce premier jour de festival , Sunwook KIM au piano et Clara-Jumi KANG, au violon vous interpréteront les Sonates pour violon et piano n°1 en sol majeur opus 78 et Sonate pour violon et piano n° 3 en ré mineur opus 108 de BRAHMS. . dernière mise à jour : 2022-07-26 par

