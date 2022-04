Festival de La Grange de Meslay Parçay-Meslay, 17 juin 2022, Parçay-Meslay.

Festival de La Grange de Meslay Parçay-Meslay

2022-06-17 – 2022-06-26

Parçay-Meslay Indre-et-Loire Parçay-Meslay

26 EUR 26 Pas moins de huit pianistes solistes, les meilleurs du monde, une place particulière accordée à la musique de chambre, à la musique baroque, au chant et toujours aux jeunes talents… Le 58e Festival de la Grange de Meslay promet de magnifiques surprises à son public fidèle et fera honneur à la mémoire de son fondateur, Svatioslav Richter qui est né et à étudié le piano en Ukraine.

L’extraordinaire jeune pianiste russe Varvara ouvrira le Festival le vendredi 17 juin à 21 h.

Le Festival vous donnera aussi à entendre au fil des jours les pianistes Alexandre Tharaud (18 juin, 21h), Marc André Hamelin (19 juin, 11h) Mikhael Pletnev (19 juin,19 h) , Arcadi Volodos (24 juin, 21 h), David Kadouch (25 juin, 18h), Gabriel Stern (26 juin, 11 h), Francesco Piemontesi (26 juin, 19 h).

billetterie.fmt@gmail.com https://www.festival-la-grange-de-meslay.fr/

Parçay-Meslay

