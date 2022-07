Festival de la Grange aux pianos : Une joyeuse confrérie, 24 août 2022, .

Festival de la Grange aux pianos : Une joyeuse confrérie



2022-08-24 20:30:00 – 2022-08-24

Mauro Giuliani, guitariste virtuose installé à Vienne en 1806, devient rapidement une figure incontournable de la capitale musicale – il sera même nommé « Virtuose honoraire de chambre » de l’impératrice Marie-Louise – et se lie d’amitié à Hummel et Moscheles. Ensemble, cette « joyeuse confrérie » va imaginer un répertoire de premier plan liant la guitare et le pianoforte allant jusqu’à composer de manière collégiale et cosigner plusieurs œuvres.

Pablo Márquez, guitare romantique

Jan Schultz, pianoforte Johannes Schanz 1818 de la collection de la Grange aux Pianos

Pablo Márquez et Jan Schultsz viennent de graver ce répertoire au disque chez Pan Classics.

© Daniele Caminiti

