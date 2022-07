Festival de la Grange aux pianos : »Les nouveaux interprètes »

Festival de la Grange aux pianos : »Les nouveaux interprètes », 21 août 2022, . Festival de la Grange aux pianos : »Les nouveaux interprètes »



2022-08-21 16:00:00 – 2022-08-21 Les Nouveaux interprètes : Nicolas Garrigues, alto & Rodolphe Menguy, piano. Un magnifique programme allemand par deux jeunes artistes montant de la scène musicale française. La Grange aux pianos fait son festival. Les Nouveaux interprètes : Nicolas Garrigues, alto & Rodolphe Menguy, piano. Un magnifique programme allemand par deux jeunes artistes montant de la scène musicale française. F Lheritier dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville