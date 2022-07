Festival de la Grange aux pianos : Le piano aux étoiles, 9 août 2022, .

Festival de la Grange aux pianos : Le piano aux étoiles



2022-08-09 21:30:00 – 2022-08-09

La Grange aux pianos propose un concert ouvert sur la nature. En plein air sous le ciel étoilé, le répertoire pianistique dédié à la nuit ne manque pas pour se confondre et s’unir aux mystères de l’obscurité. Si les bougies au sol traceront le chemin pour profiter de ce moment singulier, le piano lui, résonnera en écho aux bruits nocturnes du jardin et mêlera son imaginaire à celui de la nature. Tel un rêve à peine éveillé, nous serons tour à tour dans les nimbes du bercement d’un nocturne, de l’extatique beauté d’un clair de lune, et nous emprunterons aussi les chemins plus passionnés et obsédants des nuits tourmentées et emplies de songes du répertoire romantique allemand et espagnol.

Œuvres de Debussy, Schumann, Poulenc, Turina, Bartok, Mozart, Chopin…

La Grange aux pianos fait son festival.

