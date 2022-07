Festival de la Grange aux pianos : Au coeur des mélodies d’Augusta Holmes

Festival de la Grange aux pianos : Au coeur des mélodies d’Augusta Holmes, 11 août 2022, . Festival de la Grange aux pianos : Au coeur des mélodies d’Augusta Holmes



2022-08-11 20:30:00 – 2022-08-11 Mélodies d’Augusta Holmès (1847-1903) et César Franck (1822-1890) – Anne-Lise Polchlopek, mezzo et Cyril Huvé, piano. Le programme détaillé sera annoncé prochainement. La Grange aux pianos fait son festival. Mélodies d’Augusta Holmès (1847-1903) et César Franck (1822-1890) – Anne-Lise Polchlopek, mezzo et Cyril Huvé, piano. Le programme détaillé sera annoncé prochainement. GAP dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville