Festival de la Grange aux pianos : 1853 : Schumann, le crépuscule

Festival de la Grange aux pianos : 1853 : Schumann, le crépuscule, 18 août 2022, . Festival de la Grange aux pianos : 1853 : Schumann, le crépuscule



2022-08-18 20:30:00 – 2022-08-18 Ariane Granjon, violon et Laurent Cabasso, piano interprètent Schumann autour de l’année 1853. La Grange aux pianos fait son festival. Ariane Granjon, violon et Laurent Cabasso, piano interprètent Schumann autour de l’année 1853. DBB dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville