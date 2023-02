Festival de La Gastronomie Stade du Roudourou, 3 mars 2023, Guingamp Guingamp.

Festival de La Gastronomie

2023-03-03 11:00:00 – 2023-03-04 18:00:00

Ce rendez-vous gourmand met en avant les produits du terroir d’exception et un savoir-faire culinaire incomparable démontrant la qualité gastronomique de notre territoire. Une multitude de recettes sucrées, salées seront élaborées à partir de produits locaux issus du territoire. En prime, les dégustations seront offertes. Surtout, prenez votre panier, un marché de producteurs locaux est organisé.

Le programme des animations :

>> Vendredi 3 mars : des ateliers de démonstration culinaire seront assurés par les étudiants du Lycée hôtelier La Closerie de Saint-Quay-Portrieux de 11h à 17h et le chef de restauration collective, Alain Cheny, de la Résidence Kersalic, de 11h à 18h / Conférence « Bien s’alimenter pour rester en bonne santé après 60 ans » avec Silver Fourchette, de 14h à 15h30 / 4 ateliers de cuisines participatifs sous inscription (8 personnes maximum) avec Gaëlle Penault, fondatrice de court bouillon, de 11h à 18h

>> Samedi 04 mars : des conférences : « L’univers des épices » avec Christophe Lemaire de La cale aux épices de 14h à 15h30 / « Comment les citoyens peuvent-ils participer à la relocalisation du système alimentaire ? » avec Marketa Supkova, Présidente de l’association Madabrest et Directrice de Territoires de Démocratie Alimentaire, l’ADESS 22 , de 16h à 17h30 >> Des chefs renommés du territoire réaliseront leur recette en direct et vous permettront même d’y goûter. Avec Alain Cheny, Résidence Kersalic, Guingamp / Nicolas Nourrit, Le Lokal, Belle-Isle en Terre / Nicolas Connan, Les Maisons de Louis, Les Hauts de Kerano, Paimpol – et Corentin Le Calvez, L’Atelier de Corentin, Paimpol, de 11h à 18h / >> Spectacle théâtrale : « La cuisine de Léo » par Cédric Hergault de la troupe théâtrale La Goulotte d’Auray, de 11h à 12h30.

Le spectacle, les conférences et l’atelier sont sur réservation obligatoire.

+33 2 96 20 83 16 https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/actualite/festival-de-la-gastronomie-4-et-5-mars-2022/

