Côtes-d’Armor Quintin Le temps d’un week-end, le monde professionnel de la Haute Gastronomie régionale rencontre le grand public au travers de Démonstrations, Marché des producteurs (inscriptions ouvertes, places limitées, réservées aux producteurs et artisans de bouches. Les revendeurs ne sont pas acceptés),Concours Jeunes talents, amateurs et écoles hôtelières, Débats, Dégustations, Repas gastronomiques, chansons pour les gastronomes… Un rendez-vous gourmand ! festivaldelagastronomie22@gmail.com https://www.festivalgastronomiequintin.fr/ Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin

