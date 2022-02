Festival de La Gastronomie Guingamp, 4 mars 2022, Guingamp.

Festival de La Gastronomie Stade du Roudourou Rue du Manoir Guingamp

2022-03-04 – 2022-03-05 Stade du Roudourou Rue du Manoir

Guingamp Côtes d’Armor Guingamp

Pour son premier événement autour du bien manger, Guingamp-Paimpol Agglomération a choisi de mettre en avant des produits du terroir d’exception et un savoir-faire culinaire incomparable démontrant la qualité gastronomique de notre territoire. Ce nouveau rendez-vous gourmand, labellisé « Année de la gastronomie » réveillera vos papilles à travers de nombreux évènements : démonstration et dégustation de recettes assurées par des chefs renommés : Mathieu Kergourlay Domaine de Boisgelin Pléhédel, Arnaud Davin La Serre Paimpol, Mathieu Le Tinier La Marne Paimpol, Le Be good Inn Guingamp – présentation des produits et cultures des producteurs locaux Terres et Mers – des conférences sur la sensibilisation au « bien manger » – des ateliers culinaires – des dégustations et de la vente sur place. Programme complet à venir.

+33 2 96 43 73 89

Pour son premier événement autour du bien manger, Guingamp-Paimpol Agglomération a choisi de mettre en avant des produits du terroir d’exception et un savoir-faire culinaire incomparable démontrant la qualité gastronomique de notre territoire. Ce nouveau rendez-vous gourmand, labellisé « Année de la gastronomie » réveillera vos papilles à travers de nombreux évènements : démonstration et dégustation de recettes assurées par des chefs renommés : Mathieu Kergourlay Domaine de Boisgelin Pléhédel, Arnaud Davin La Serre Paimpol, Mathieu Le Tinier La Marne Paimpol, Le Be good Inn Guingamp – présentation des produits et cultures des producteurs locaux Terres et Mers – des conférences sur la sensibilisation au « bien manger » – des ateliers culinaires – des dégustations et de la vente sur place. Programme complet à venir.

Stade du Roudourou Rue du Manoir Guingamp

dernière mise à jour : 2022-02-01 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol