Festival de la Francophonie Parc de Loire (Ile Charlemagne), 27 mai 2022, Saint jean le blanc.

Festival de la Francophonie

du vendredi 27 mai au dimanche 29 mai à Parc de Loire (Ile Charlemagne)

Ce festival a pour but de célébrer la culture, la langue française, la diversité culturelle ainsi que la paix. Cette 1ère édition est placée sous le signe de l’ouverture, avec une programmation mettant en avant la diversité du monde francophone. Une variété d’événements culturels impliquant le cinéma ainsi que la musique et explore de nombreux sujets tels que l’artisanat, la gastronomie et plus encore !

Voir https://alliance-francophone-centrevaldeloire.org/

Parc de Loire (Ile Charlemagne) Levée de la Chevauchée, 45650 Saint-Jean-le-Blanc , Saint jean le blanc Saint jean le blanc



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T19:00:00