**En tant qu’acteur incontournable de la Francophonie en Pologne, l’Institut français consacre un mois entier à la langue de Molière en organisant des événements en partenariat avec les ambassades francophones du pays.** 9 pays se joignent à nous pour vous offrir une programmation divertissante et enrichissante tout au long du mois de la Francophonie!

Pour cette neuvième édition, un ensemble d’activités – rencontres littéraires, concours en ligne, ateliers de théâtre, événements – est proposé au public polonais – sur tout le territoire par les acteurs de la francophonie en Pologne – établissement scolaires, universitaires, alliances françaises, et membres du GADIF. Découvrez notre neuvième édition, entièrement en ligne, avec ses principaux rendez-vous : [https://www.institutfrancais.pl/fr/evenements/festival-de-la-francophonie-2021](https://www.institutfrancais.pl/fr/evenements/festival-de-la-francophonie-2021) Chaque année, la Francophonie est célébrée dans le monde entier autour de la Journée internationale de la Francophonie le 20 mars et plus largement pendant le mois de mars. Institut français de Pologne Ul. Widok 12 – 00-023 Varsovie Varsovie Varsovie

