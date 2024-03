Festival de la Framboise La Framboisière, dimanche 16 juin 2024.

Festival de la Framboise La Framboisière Eure-et-Loir

Animations tous le week-end et dîner thématique le samedi soir sur réservation !

Amateurs de fruits rouges et notamment de Framboises, vous êtes attendu à la première édition du festival de la Framboise à la Framboisière ! Une belle rencontre en perspective entre professionnels autour de la Framboise et visiteurs.

Au programme des festivités marché artisanal et gastronomique, concours culinaire, dîner thématique le samedi soir, animations musicales de rue, découvertes patrimoniales et randonnée sans oublier les animations pour les plus petits ! Tout ce qu’il faut pour passer un excellent week-end dans le Perche ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 10:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00

La Framboisière 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’événement Festival de la Framboise La Framboisière a été mis à jour le 2024-03-21 par OT DU PERCHE