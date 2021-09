FESTIVAL DE LA FORÊT FATASTIQUE Vittel, 17 septembre 2021, Vittel.

Vittel Vosges Vittel

Vit Tel Ta Nature présente fièrement sa deuxième édition du Festival de la Forêt Fantastique ! Un beau programme bien costaud vous attend les 17, 18 et 19 Septembre 2021.

Et pour cette année un tantinet spéciale, on vous a concocté tout au long du week end de quoi faire bouger même les arbres de la forêt ! Des animations et des ateliers pour petits et grands réparties sur ces 3 journées, des concerts bien éclectiques et des petits plats préparés et servis sous le rougeoyant chapiteau des Oiseaux de Tapage !

Toutes les fées, lutins, gnomes et licornes du parc vous attendent d’un pied dansant lors de l’ouverture du Festival le vendredi à partir de 16h !

Retrouvez tous les détails de la programmation du week end et des concerts sur Facebook, la page de l’évènement et notre site internet

Entrée Gratuite

sur présentation d’un passe sanitaire valide ou d’un test de moins de 72h

+33 6 77 88 38 08 http://vitteltanature.com/main

photo Hélène Octobre

dernière mise à jour : 2021-09-07 par