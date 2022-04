Festival de la foire aux Vins d’Alsace Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Festival de la foire aux Vins d’Alsace Colmar, 22 juillet 2022, Colmar. Festival de la foire aux Vins d’Alsace Colmar

2022-07-22 – 2022-07-31

Colmar Haut-Rhin EUR Avec son théâtre de plein air de 10 000 places, très apprécié des artistes, ce célèbre festival est devenue une étape incontournable des tournées estivales. Cette année encore, une programmation incroyable vous sera proposée. L’événement musical le plus festif de l’été colmarien ! +33 3 90 50 50 50 Avec son théâtre de plein air de 10 000 places, très apprécié des artistes, ce célèbre festival est devenue une étape incontournable des tournées estivales. Cette année encore, une programmation incroyable vous sera proposée. Colmar

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Colmar Adresse Ville Colmar lieuville Colmar Departement Haut-Rhin

Colmar Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/

Festival de la foire aux Vins d’Alsace Colmar 2022-07-22 was last modified: by Festival de la foire aux Vins d’Alsace Colmar Colmar 22 juillet 2022 Colmar Haut-Rhin

Colmar Haut-Rhin