Festival de la Fiction Salles de cinémas La Rochelle, mardi 10 septembre 2024.

Festival de la Fiction Salles de cinémas La Rochelle Charente-Maritime

Depuis 1999 c’est le rendez-vous de la rentrée pour les professionnels du petit écran et le grand public. Le Vieux Port accueille des rencontres et des échanges autour du meilleur de la création tv française et européenne.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-10

fin : 2024-09-15

Salles de cinémas La Coursive et le CGR Dragon

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festival@festival-fictiontv.com

L’événement Festival de la Fiction La Rochelle a été mis à jour le 2024-02-20 par La Rochelle Tourisme