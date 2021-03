La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Festival de la fiction (La Rochelle) – Appel à projets de séries La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Festival de la fiction (La Rochelle) – Appel à projets de séries La Rochelle, 18 juin 2021-18 juin 2021, La Rochelle. Festival de la fiction (La Rochelle) – Appel à projets de séries

La Rochelle, le vendredi 18 juin à 00:00

**Festival de la Fiction** ————————– [**>> lien vers le site**](https://www.festival-fictiontv.com/) ### **Une ambition unique** Les Rendez-Vous de la création francophone ont pour ambition de faciliter et privilégier la rencontre entre investisseurs internationaux et porteurs de projets de séries en langue française à potentiel international. Avec cet événement, le festival crée un espace de rencontres convivial, un écrin de travail privilégié et intime où les producteurs et auteurs francophones sont susceptibles de rencontrer des investisseurs étrangers intéressés par la production de séries en langue française. Les sociétés de production ont jusqu’au vendredi 18 juin pour déposer leur(s) projet(s) de série(s) ! Le règlement de l’appel à projets 2021 est disponible [**ici**](https://www.festival-fictiontv.com/wp-content/uploads/2021/03/REGLEMENT-RCF-2021.pdf). [>> Projets sélectionnés en 2020](https://www.festival-fictiontv.com/wp-content/uploads/2020/09/FFTV2020_rcf_1.pdf) [>> Projets sélectionnés en 2019](https://www.festival-fictiontv.com/wp-content/uploads/2019/08/RCF.pdf) Les sociétés de production ont jusqu’au vendredi 18 juin pour déposer leur(s) projet(s) de série(s) ! La Rochelle la rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T00:00:00 2021-06-18T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu La Rochelle Adresse la rochelle Ville La Rochelle