### **du 9 au 24 avril 2022** Mercredi 13 avril à 15h distribution d’oeufs de Pâques Mercredi 20 avril à 15h Parade de peluches géantes

Entrée libre , tarifs des manèges de 2 à 6 €

La fête foraine est de retour à Martigues du 9 au 24 avril de 14h à 22h sur la Place des aires (quartier de Ferrières) Place des aires Place des aires 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T23:59:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T23:59:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T20:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T20:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T20:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T20:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T20:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T23:59:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T23:59:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T22:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T22:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T22:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T22:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T22:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T23:59:00

