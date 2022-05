Festival de la Débrouillardise Chauvigné Chauvigné Catégories d’évènement: 35560

Chauvigné 35560 Chauvigné Festival de musique au terrain des sports de Chauvigné. Concerts à partir de 20h avec :

– Dirty Old Mat et ses invités surprises

– Les Vilains Clown

– Maggy Bolle

– Freddo Blaster

– Lazar Electric Dans l’après-midi, dès 14h en entrée libre profitez d’un marché artisanal animé. Buvette et restauration sur place. la.debrouillardise35@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100070966517133 Festival de musique au terrain des sports de Chauvigné. Concerts à partir de 20h avec :

