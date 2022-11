Festival de la Danse Bretonne et de la Saint-Loup Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: 22200

Guingamp

Festival de la Danse Bretonne et de la Saint-Loup Guingamp, 15 août 2023, Guingamp. Festival de la Danse Bretonne et de la Saint-Loup

Place du Vally Guingamp 22200

2023-08-15 – 2023-08-20 Guingamp

22200 Le festival de la Saint-Loup est une des plus anciennes fêtes traditionnelles de Bretagne. Chaque année, il accueille plus de 2500 sonneurs, artistes et danseurs venus de Bretagne et des pays celtes. De nombreuses animations : fest-noz, concours folkloriques, défilés, concerts et spectacles jalonnent la semaine. Restauration sur place. saint-loup@wanadoo.fr +33 2 96 43 73 89 http://saintloup.bzh/ Guingamp

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: 22200, Guingamp Autres Lieu Guingamp Adresse Place du Vally Guingamp 22200 Ville Guingamp lieuville Guingamp Departement 22200

Guingamp Guingamp 22200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/

Festival de la Danse Bretonne et de la Saint-Loup Guingamp 2023-08-15 was last modified: by Festival de la Danse Bretonne et de la Saint-Loup Guingamp Guingamp 15 août 2023 22200 Guingamp Place du Vally Guingamp 22200

Guingamp 22200