Festival de la culture irlandaise en terres rhénanes – Programme Gambsheim, 5 février 2023

2023-02-05 – 2023-03-19

En 2023, pour les 1500 ans de la mort de Sainte Brigide de Kildare, la patronne de la communauté de paroisses “Terres de Honau” et patronne de l’Irlande, il est proposé d’organiser une quarantaine irlandaise sur la période du 5 février au 19 mars 2023.



Sous l’impulsion de Gabriel MULLER, maire honoraire de Kilstett, les communes de Gambsheim, Kilstett et de La Wantzenau s’associent pour marquer cet anniversaire et pour faire découvrir les “héritages” laissés sur nos territoires par le passage et l’installation de moines irlandais aux temps des Mérovingiens sur une île du Rhin.



L’idée a été de se fédérer avec d’autres partenaires locaux pour proposer divers moments forts pour faire découvrir les us et coutumes de l’Irlande avec des animations variées qui peuvent toucher un public de tout âge.



Au cours de ce festival nommé, des animations à inspiration irlandaise dans différents lieux de nos trois villages seront proposées :

– dans le domaine de la culture : des ateliers et des racontées et lectures dans nos bibliothèques, des concerts, spectacles, conférences et expositions… – pour la découverte d’un sport : des initiations au foot gaélique.

– pour l’éveil de nos papilles et susciter des curiosités culinaires : proposition de menus dans des restaurants, vente de spécialités dans des boulangeries, de produits dans des supermarchés…

Retrouvez le programme complet dans les mairies des 3 communes, chez les différents partenaires engagés dans ce projet ou par ce lien : https://mairie-gambsheim.fr/wp-content/uploads/2023/01/Livret-Brigide_WEB.pdf

