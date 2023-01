Festival de la culture irlandaise en terres rhénanes – Initiation au football Gaélique Gambsheim, 18 février 2023, Gambsheim .

rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

2023-02-18 10:00:00 – 2023-02-18

0 EUR Rendez vous à 10 h : pour 1 h 15 initiation (règles, gestes, techniques…) puis 30 mn opposition amicale.

À partir de 15 ans. Ces initiations sont menées par l’Équipe de Strasbourg de Football Gaélique. Le football gaélique est le sport le plus populaire d’Irlande. Si le jeu ressemble à un mélange de rugby à XV et de football, il est moins violent que le rugby, car les plaquages et les immobilisations sont interdits. Les règles sont simples et offrent plus de liberté à l’équipe qui attaque. C’est un sport totalement amateur, et chaque joueur ne peut jouer que pour une seule équipe dans toute sa vie, celle du comté dont il est originaire. Le football gaélique est un des quatre sports gaéliques dirigés par l’Association athlétique gaélique (GAA) qui est la plus grande association en Irlande tant par le nombre de ses membres que par son influence. Ce sport descend d’une ancienne forme de football pratiquée en Irlande connue sous le nom de Caid dont on retrouve la trace dès 1537 et dont la modernisation des règles (toujours en vigueur de nos jours) date de 1887.

