Bas-Rhin Kilstett 0 EUR Les moines irlandais ont laissé de nombreuses traces en Alsace. Grâce à eux, Sainte Brigide de Kildare est arrivée chez nous. C’est pourquoi la soirée permettra de découvrir ce riche passé du temps des rois mérovingiens à nos jours. Entrée libre, petite restauration irlandaise. +33 3 88 96 21 09 Kilstett

