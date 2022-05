Festival de la Culture Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse Catégories d’évènement: Gruchet-le-Valasse

Vendredi 20 mai à 20h30, salle Claude Laplace : nThéâtre La puce à l'oreille – 3€ la place pour les + de 12 ans, réservation obligatoire en mairie Samedi 21 mai : n10h00 – Esplanade du Manoir : Inauguration et ouverture du Festival n11h15 – École Hélène Boucher : Théâtre Pinocchio n14h00 – Esplanade du Manoir : Chorale de l'Éphémère n14h45 – Salle du Manoir : Lecture de Poèmes n15h15 – Esplanade du Manoir : Concert Perrine Hope n16h00 – Salle du Manoir : Lecture de Poèmes n16h30 – Esplanade du Manoir : Concert Hoo Die n17h30 – Eglise : Voyage Romantique (Récital Ténor et piano) n20h30 – Salle Claude Laplace : Spectacle d'hypnose Ykaj Seco n3€ la place pour les + de 12 ans, réservation obligatoire en mairie Dimanche 22 mai : n10h00 – Ecole Hélène Boucher : Dictée d'Antan gratuite nRéservez vos places! n11h00 – Ecole Hélène Boucher : Concert théâtralisé L'amour est éphémère n14h00 – Esplanade du Manoir : Spectacle CK Danse n14h45 – Salle du Manoir : Conteuse Pérégrine n15h15 – Esplanade du Manoir : Concert Frenchkiss n17h00 – Esplanade du Manoir : Concert Les Francaux Toutes les animations sont gratuites sauf indication contraire dans le programme. Réservation des places de spectacle en mairie.

