FESTIVAL DE LA CÔTE D’OPALE – DU 13 AU 24 JUILLET 2022 Boulogne-sur-Mer, 13 juillet 2022, Boulogne-sur-Mer.

FESTIVAL DE LA CÔTE D’OPALE – DU 13 AU 24 JUILLET 2022 Quai Thurot

Site de l’Eperon Boulogne-sur-Mer

2022-07-13 – 2022-07-24

Quai Thurot

Site de l’Eperon Boulogne-sur-Mer 62200

Boulogne-sur-Mer Fidèle à la chanson française, le Festival de la Côte d’Opale revient du 13 au 24 Juillet 2022.Présent depuis 1976, le Festival de la Côte d’Opale est devenu un rendez-vous incontournable de la chanson française.

L’édition 2022 réunira une nouvelle fois artistes de renom, découvertes nationales et talents régionaux, rassemblant toutes les générations.

La programme finale est tombée ! Didier Wampas, Emily Loizeau, Terrenoire, Imelda May, NINON, George Ka, La Bête, Sam Sauvage, Oete, et MOMA elle s’ajoutent à l’affiche 2022 et seront aux côtés de Julien Doré, Bigflo et Oli, Véronique Sanson Officiel, Ben Mazué et Feu! Chatterton.

Du 13 au 24 Juillet 2022

À Boulogne-sur-Mer, Le Portel, Ville d’Outreau, Ville de Desvres, Condette, Ville de Neufchâtel-Hardelot,

Billetterie en ligne : https://bit.ly/Billetterie-FCO

festivalcotedopale@orange.fr +33 3 21 30 65 63 https://www.festival-cotedopale.fr/

Quai Thurot

Site de l’Eperon Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-26 par