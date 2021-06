Festival de la Collégiale : concert « La bataille » Six-Fours-les-Plages, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Six-Fours-les-Plages.

Festival de la Collégiale : concert « La bataille » 2021-07-18 – 2021-07-18 Montée du Fort Collégiale Saint Pierre

Six-Fours-les-Plages Var

Concert avec l’Ensemble Matheus sous la direction de Jean-Christophe Spinosi avec José Coca Loza (basse) et Filippo Mineccia (contre-ténor).

Contre-ténor VS basse dans des airs baroques.

Entre les graves et les aigus, la guerre est déclarée.

