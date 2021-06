Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Festival de la Collégiale 2021 Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Festival de la Collégiale 2021 Six-Fours-les-Plages, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Six-Fours-les-Plages. Festival de la Collégiale 2021 2021-07-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-22 Montée du Fort Collégiale Saint Pierre

Six-Fours-les-Plages Var Concerts avec l’Ensemble Matheus sous la direction de Jean-Christophe Spinosi.



Samedi 17 juillet à 20h30 : répétition générale gratuite du concert « La Bataille » (réservation obligatoire au 04 94 34 93 50). Accueil Concerts avec l’Ensemble Matheus sous la direction de Jean-Christophe Spinosi.



Samedi 17 juillet à 20h30 : répétition générale gratuite du concert « La Bataille » (réservation obligatoire au 04 94 34 93 50). dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Montée du Fort Collégiale Saint Pierre Ville Six-Fours-les-Plages lieuville 43.10351#5.84099