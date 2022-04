Festival de la Clarté Dieu, 1 juillet 2022, .

Festival de la Clarté Dieu

2022-07-01 – 2022-07-03

Le premier concert a lieu le vendredi soir, le second le samedi soir, le troisième, le dimanche après midi, suivi du buffet partagé en présence des musiciens. Chaque concert est suivi du “pot de l’amitié”, offert par l’association, le ou les verres de la “Goulée des convers” et quelques tartines et amuses-gueules.

Porté par l’Association des Amis de la Clarté-Dieu, le Festival de musique classique a lieu lors du 1er week-end de juillet, sur trois jours : vendredi, samedi, dimanche. Les concerts ont lieu dans l’ancien cellier des convers, dont la très belle voûte donne une merveilleuse acoustique.

https://www.abbayeclartedieu.com/

la clarté dieu

