Festival de la Cinémathèque française Marseille 1er Arrondissement, jeudi 21 mars 2024.

À Marseille, rendez-vous pour 4 projections exceptionnelles à l’Artplexe et au Variétés !

Onzième édition du Festival de la Cinémathèque française, dont l’Invité d’honneur est cette année le cinéaste australien Peter Weir. Une centaine de films du monde entier, la plupart dans de magnifiques restaurations, à redécouvrir sur grand écran à la Cinémathèque et dans plusieurs salles d’Île-de-France.



Programmation



• Soirée d’ouverture Artplexe

Jeudi 21 mars à 20h15

Présentation par Jean-François Rauger, programmateur de la Cinémathèque Française

« Collateral » de Michael Mann [2004 USA 2h VOstfr]

Avec Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith…

Un chauffeur de taxi, un tueur implacable, cinq « cibles » à éliminer, des agents des stups et une équipe du FBI… Leurs destins se joueront cette nuit…



• Vendredi 22 mars à 19h30 Artplexe

« Truman Show » de Peter Weir [1998 USA 1h43 VOstfr]

Avec Jim Carrey, Laura Linney, Natascha McElhone…

Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propret de la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau d’agent d’assurances dont il ressort huit heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit l’angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Il se sent observé…



• Dimanche 24 mars à 17h30 Variétés

« Symphonie pour un massacre » de Jacques Deray [1963 1h50 FR]

Avec Charles Vanel, Michel Auclair, José Giovanni

Sur un gros coup avec quatre truands, Jabeke entend faire cavalier seul pour rafler la mise et entreprend d’attiser la haine entre ses complices.

Dans la catégorie « c’est l’histoire d’un casse raté », le film fait preuve d’une vraie modernité dans le traitement du polar, dans la mécanique du scénario.



• Lundi 25 mars à 19h30 Variétés

« Alphaville » de Jean-Luc Godard [1965 1h39 FR]

Avec Eddie Constantine, Anna Karina, Akim Tamiroff…

Dans une époque postérieure aux années 1960, les autorités des « pays extérieurs » envoient le célèbre agent secret Lemmy Caution (Eddie Constantine) en mission à Alphaville, une cité désincarnée, éloignée de quelques années-lumière de la Terre. Caution est chargé de neutraliser le professeur von Braun, despote d’Alphaville, qui y a aboli les sentiments humains. Un ordinateur, Alpha 60, régit toute la ville. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:15:00

fin : 2024-03-21

Au Variétés et L’Artplexe

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

