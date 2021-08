Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Festival de la Chanson Française Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains

Festival de la Chanson Française Thonon-les-Bains, 12 août 2021, Thonon-les-Bains. Festival de la Chanson Française 2021-08-12 – 2021-08-15

Thonon-les-Bains Haute-Savoie Thonon-les-Bains EUR Pour la première fois à Thonon-Les-Bains se déroulera cet été le festival de la Chanson Française. Nous vous attendons nombreux applaudir nos talentueux artistes ! thonon@thononlesbains.com +33 4 50 71 55 55 http://www.thononlesbains.com/ dernière mise à jour : 2021-08-04 par Office de Tourisme de Thonon-les-Bains

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Autres Lieu Thonon-les-Bains Adresse Ville Thonon-les-Bains lieuville 46.37356#6.47763