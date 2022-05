Festival de la Chanson à Texte de Montcuq 2022: Zaza Fournier et Pascal Mary Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Apéritif: 19 heures

Repas: 20 heures

Concert: 21 heures

Repli à l’espace animations en cas d’intempéries. Enfants acceptés à partir de 7 ans Zaza Fournier au piano, en duo avec Pierre-François Blanchard:

Une voix. Un piano. Ou l’essentiel. Zaza Fournier sera aux côtés de Pierre-François Blanchard pour nous faire entendre des chansons tout juste nées. Des chansons qu’elle a composées sur le dos de cet animal blanc et noir, bête de nacre, de bois, de cordes, et qui prendra vie sous les mains savantes de Pierre-François Blanchard. Car il s’agit bien là d’un duo, la voix et le piano, qui chantent ensemble. La voix et le piano qui occupent une place égale, l’un avec l’autre, l’un pour l’autre. Simple et intense à la fois. Pascal Mary, accompagné par Martin Le Ray: “Du vide plein les poches”:

“Sous l’apparente légèreté, un chant fragile qui va à l’essentiel… Le chant tourmenté et touchant d’un garçon obsédé par la fuite du temps”. Valérie Lehoux. Télérama.

“Un jeune artiste plus que prometteur, Pascal Mary, un récital aux couleurs racées, souvent très bien écrit, entre petits tableaux acides du quotidien et noire fantaisie”. Bertrand Dicale. Le Figaro.

