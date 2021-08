Auteuil Auteuil AUTEUIL, Oise Festival de la Chambre verte Auteuil Auteuil Catégories d’évènement: AUTEUIL

Oise

Festival de la Chambre verte Auteuil, 18 septembre 2021, Auteuil. Festival de la Chambre verte 2021-09-18 13:00:00 – 2021-09-18 21:00:00

Le village d'Auteuil se mue en un cabaret vert et arty le temps d'u week-end. Le jeune festival artistique rural, la chambre verte reprend ses quartiers pour sa 3ème édition dans le beau village d'Auteuil, niché dans un écrin de verdure de l'Oise. Le thème du cabaret est mis à l'honneur pour cette année 2021: artistes du territoire, artistes internationaux, habitants du village participent et collaborent à la programmation artistique. Parcours artistique insolite dans le village en accès libre: Place des fêtes, parc du presbytère, la grotte, salle des fêtes, jardin privé. Découvrez la programmation sur: https://www.lachambrevertedauteuil.com/ Renseignements au 06 87 05 54 95 et lachambrevertedauteuil@gmail.com

