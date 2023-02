15 juillet 2023 – HK en concert à St Michel de Chabrillanoux (07) Festival de la Chabriole, 15 juin 2023, Saint-Michel-de-Chabrillanoux.

Danser encore, une chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos

frontières ; une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible envie de se se retrouver, de semer et de s’aimer, de sourire et de danser… ensemble !

Retrouvez HK et ses ami-es musicien-nes à l’énergie communicative dans un concert aux allures de bal populaire, pour un beau moment de partage et de musique !

Le 46ème festival de la Chabriole est l’un des plus anciens festivals de France. Dans le cadre superbe d’arènes naturelles, face au Vercors, il reste fidèle à cette ambiance chaleureuse et unique qui le caractérise depuis son origine.

Date : samedi 15 juillet 2023 à partir de 18h15

Tout public, gratuit pour les – de 12 ans.

Au programme : Marionnettes sur ton Théâtre – Le Trottoir – HK – Smokey Joe and the Kid

Adresse et infos pratiques : https://www.chabriole.fr/infos-pratiques/

Billetterie : https://www.fnacspectacles.com/artist/festival-chabriole/

Tarifs :

– Moins de 12 ans : gratuit

– Tarif unique > 12 ans : 27,20€



