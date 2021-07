AnduzeAnduze Anduze Anduze Anduze, Gard Festival de la Céramique d’Anduze Anduze Anduze AnduzeAnduze Catégories d’évènement: Anduze

Gard

Anduze Gard Anduze Gard Anduze La 17ème édition du festival accueille un marché avec une sélection de 55 céramistes européens regroupant toutes les techniques de la céramique, ateliers de sculpture participatif, ateliers in situ, démonstrations, réalisations de jarre… Seront au programme du festival qui tient également à mettre en avant la jeune génération !Le samedi soir à 19h30 La compagnie Poisson Soluble présentera son spectacle Prise de Terre où 2 personnages jouent du théâtre burlesque. *Infos pratiques Au parc des Cordeliers Ouvert de 9h à 19h Gratuit Buvette ombragée et petite restauration. contact@festival-ceramique-anduze.org http://festival-ceramique-anduze.org/ Droits gérés dernière mise à jour : 2021-07-16 par CEVENNES TOURISME

