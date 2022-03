Festival de la Camargue et du Delta du Rhône Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Festival de la Camargue et du Delta du Rhône Arles, 25 mai 2022, Arles. Festival de la Camargue et du Delta du Rhône Arles

2022-05-25 – 2022-05-30

Arles Bouches-du-Rhône Pour la 14èeme année, le festival s’installe dans toute la Camargue. A Arles bien-sûr, mais aussi à Port-Saint-Louis du Rhône, Au programme, des animations, visites guidées et sorties nature.



Programme à consulter sur https://festival-camargue.fr/home L’association du Festival de la Camargue met tout en oeuvre pour vous proposer un programme enrichissant et sécurisant pour tous. contact@festival-camargue.fr +33 6 79 31 60 22 http://festival-camargue.fr/ Pour la 14èeme année, le festival s’installe dans toute la Camargue. A Arles bien-sûr, mais aussi à Port-Saint-Louis du Rhône, Au programme, des animations, visites guidées et sorties nature.



Programme à consulter sur https://festival-camargue.fr/home Arles

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Ville Arles lieuville Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Festival de la Camargue et du Delta du Rhône Arles 2022-05-25 was last modified: by Festival de la Camargue et du Delta du Rhône Arles Arles 25 mai 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône